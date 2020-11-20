По информации аналитиков, Украина занимает последнюю строчку среди стран Европы по объему тестирования.

При условии соблюдения карантина выходного дня в Украине в результате COVID-19 могут умереть от 17000 до 33000 человек до конца года.

Читайте такжеДо 60 тысяч инфицированных в сутки: врач предупредил о третьей волне коронавируса в УкраинеК такому выводу пришли аналитики Киевской школы экономики. Результаты соответствующего моделирования представили в презентации «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19».

По словам исследователя Юрия Ганиченко, они рассмотрели три сценария действия карантина выходного дня:

Зеленый сценарий (самый оптимистичный и маловероятный) – прогнозирует 17000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.

(самый оптимистичный и маловероятный) – прогнозирует 17000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Желтый сценарий – прогнозирует 26000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

– прогнозирует 26000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает. Черный сценарий – прогнозирует 33000 смертей, «отыграется», если существующий карантин не сработает.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Украине уверенно растет: «Мы и дальше занимаем последнюю строчку среди стран Европы по объему тестирования».

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Автор: Катерина Шварц