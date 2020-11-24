Специалист отметил, что врачи больше всего боятся именно осложнений заболевания, среди которых поражение легких с дыхательной недостаточностью.

Известный педиатр Евгений Комаровский посоветовал, как снизить риск заражения коронавирусом, или тяжелого течения болезни.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал об уникальной особенности коронавируса (видео)В видеоблоге он отметил, что врачи больше всего боятся именно осложнений заболевания, среди которых поражение легких с дыхательной недостаточностью, тромбообразование и другое.

"Заболеете вы или не заболеете – зависит только от двух факторов. Первый – с каким количеством вируса вы встретитесь. Второй – в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи. Очень важно состояние слизистых оболочек. Если у вас пересохло в носу, во рту, если вы в сухом и теплом воздухе, потный, то организм практически не может остановить вирус. Он получает все условия для размножения", – рассказал специалист.

Доктор дал совет украинцам чаще дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40−60%).

Кроме того, по словам специалиста, важно, чтобы в организме не было дефицита жидкости. "Увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами. Но самое главное в том, что если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена, высочайшая концентрация вирусов, то ничто вам не поможет. И ваша иммунная система не сработает", – сказал Комаровский.

Доктор также дал совет, как избежать тяжелого течения болезни в случае заражения.

"Имеются данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5−15% заболевших, зависит таки от того, есть ли у вас в организме дефицит цинка, есть ли у вас в организме витамин D, С", – уточнил он.

По словам доктора, современные медицинские протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлемента в организме.

"И если вы заболеете, то это, по крайней мере, не помешает, дозы с вашим доктором будете согласовывать. Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", – подчеркнул Комаровский.

Он еще раз отметил, что необходимо следить прежде всего за воздухообменом и состоянием слизистых оболочек. "И только потом все витамины, микроэлементы, и все остальное. Если у вас в доме нет гигрометра и увлажнителя, то думайте сначала об этом, а уже потом про цинк и витамин D", – сказал Комаровский.

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Автор: УНИАН