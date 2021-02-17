Соответствующие ограничения будут действовать с 22 по 28 февраля.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня областная комиссия ТЭБ и ЧС, которая состоялась с участием министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

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Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать с 22 по 28 февраля.

В частности, запрещается прием посетителей в заведениях общественного питания (за исключением - «на вынос»), развлекательных заведениях, кинотеатрах, ночных клубах и тому подобное.

Кроме того, введут запрет на проведение массовых мероприятий, а именно - религиозных, культурных, спортивных.

Также комиссия решила организовать на базе Богородчанской центральной больницы развертывание модульной больницы на 250 койко-мест и обеспечить на базе Лисецкой ЦРБ дополнительные 50 койко-мест, в других медицинских учреждениях области - 150 койко-мест.

Кроме того, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук пообещал рассмотреть вопрос об установлении на въездах в область блокпостов, на которых будут проводить температурный скрининг. О закрытии области на въезд в решении комиссии речь не идет.

На сегодня в области пациентов с коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. За последние сутки в Ивано-Франковской области зафиксировано 646 случаев COVID-19, 9 человек скончались.

С 15 февраля по 1 марта ученики 5-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и студенты вузов обучаются в режиме онлайн.

Отметим, за минувшие сутки в Украине выявили 4 286 новых случаев коронавируса. При этом больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 646. В Черновицкой области, которая является второй по количеству выявленных новых случаев COVID - 386.

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Автор: Богдан Яриш