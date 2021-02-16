В Центральной городской клинической больнице заняты практически все койки. Пациенты лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

В Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Ивано-Франковска 95% коек заполнены больными пневмонией.

Об этом на еженедельном оперативном совещании у мэра Ивано-Франковска сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

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По ее словам, в ЦГКБ на сегодняшнее утро - 333 случая пневмонии, это 95% заполнения.

«Центральная городская клиническая больница, наверное, побила рекорды из-за того, что за последние сутки госпитализированы 95 пациентов, из них 79 - с пневмониями. По состоянию на сегодняшнее утро в этом медучреждении практически нет ни одной свободной койки. Все физические койки, которые были в больнице, которые были на списание, все уже задействованы. Пациенты лежат в коридорах, столовых, кабинетах врачей», - рассказала Бойко.

Она добавила, что в городской клинической больнице №1 сейчас находятся 155 больных с пневмониями, заполненность там составляет 77%.

По информации Бойко, в Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрирован 621 случай заболевания COVID-19, из которых 119 – в областном центре.

Отметим, в последнее время Ивано-Франковская область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.

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Автор: Светлана Макринская