Президент Владимир Зеленский убежден, что вакцинация против COVID-19 и соблюдение правил карантина помогут всем вернуться к привычной жизни.
Читайте такжеВ Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных COVID-19Об этом Зеленский написал в Twitter.
«Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее», - отметил он.
«Доктор Тедрос (генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус - УНИАН) уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни», - добавил глава украинского государства.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине было обнаружено свыше 9 тыс. новых больных COVID-19, среди которых 442 ребенка и 348 медработников.
За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели более как 1 млн 425,5 тыс. человек, умерли – 27 тыс. 685 человек.
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