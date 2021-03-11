11 марта исполняется год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Президент Владимир Зеленский убежден, что вакцинация против COVID-19 и соблюдение правил карантина помогут всем вернуться к привычной жизни.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для больных COVID-19Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее», - отметил он.

«Доктор Тедрос (генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус - УНИАН) уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни», - добавил глава украинского государства.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было обнаружено свыше 9 тыс. новых больных COVID-19, среди которых 442 ребенка и 348 медработников.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели более как 1 млн 425,5 тыс. человек, умерли – 27 тыс. 685 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров