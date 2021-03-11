В Украине за сутки выявлено 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.
Читайте такжеВ НАН предупреждают, что весенняя волна коронавируса в Украине может стать национальной катастрофойОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 4 250 человек; выписано из больниц 3 736 человек; зафиксировано 262 летальных случаев; выздоровели 5 330 человек.
Кроме этого проведено 106 464 тестирований за сутки (в частности методом ПЦР – 47 365, методом ИФА-18 615); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 425 522 человека;
- выздоровели - 1 210 246 человек;
- летальных исходов - 27 685;
- проведено ПЦР-тестирований - 7 235 711.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 853 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 171 случай;
Днепропетровская область - 339 случаев;
Донецкая область - 276 случаев;
Житомирская область - 384 случая;
Закарпатская область - 463 случая;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 533 случая;
Киевская область - 510 случаев;
Кировоградская область - 68 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 600 случаев;
Николаевская область - 143 случая;
Одесская область - 588 случаев;
Полтавская область - 358 случаев;
Ровенская область - 267 случаев;
Сумская область - 185 случаев;
Тернопольская область - 355 случаев;
Харьковская область - 558 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 507 случаев;
Черкасская область - 254 случая;
Черновицкая область - 587 случаев;
Черниговская область - 66 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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