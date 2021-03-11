За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Винницкой и Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Читайте такжеВ НАН предупреждают, что весенняя волна коронавируса в Украине может стать национальной катастрофойОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 4 250 человек; выписано из больниц 3 736 человек; зафиксировано 262 летальных случаев; выздоровели 5 330 человек.

Кроме этого проведено 106 464 тестирований за сутки (в частности методом ПЦР – 47 365, методом ИФА-18 615); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 425 522 человека;

выздоровели - 1 210 246 человек;

летальных исходов - 27 685;

проведено ПЦР-тестирований - 7 235 711.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 171 случай;

Днепропетровская область - 339 случаев;

Донецкая область - 276 случаев;

Житомирская область - 384 случая;

Закарпатская область - 463 случая;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 533 случая;

Киевская область - 510 случаев;

Кировоградская область - 68 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 600 случаев;

Николаевская область - 143 случая;

Одесская область - 588 случаев;

Полтавская область - 358 случаев;

Ровенская область - 267 случаев;

Сумская область - 185 случаев;

Тернопольская область - 355 случаев;

Харьковская область - 558 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 507 случаев;

Черкасская область - 254 случая;

Черновицкая область - 587 случаев;

Черниговская область - 66 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая