Год с ковидом изменил нас кардинально. Мы научились удаленно работать и учиться, покупать товары в интернете и даже - "ходить" онлайн к врачам.

Именно для посещения врачей онлайн в Украине создана клиника, работающая в новом формате телемедицинских консультаций. Новую smart клинику Здорро основано одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний - Vodafone.

Сегодня в Здорро крупнейшая в Украине база врачей, консультирующих удаленно

Прием в Здорро ведут более 1100 специалистов и число их постоянно растет. Вы можете выбрать врача из 130 медицинских специальностей. Заметьте, что smart клиника Здорро предлагает не только разговор с врачом в онлайне, это площадка для полноценных медицинских консультаций с удобным интерфейсом, где есть возможность:

открыть личный кабинет пациента, где будет фиксироваться история обращений и результаты консультаций;

найти и выбрать врача по специальности, рейтингу и отзывам;

записаться на прием в удобное время;

получить онлайн консультацию в текстовом или видео формате с выводами врача;

запросить альтернативное мнение у профильных специалистов.

Благодаря тому, что Smart клиника Здорро работает в каждом украинском городе или селе, где есть интернет, можно консультироваться у ведущих специалистов со всей Украины. И не нужно ехать в областной центр или столицу, что особенно ценно, когда нужно получить так называемое второе мнение - консультацию специалиста высшего уровня квалификации.

Как зарегистрироваться в Здорро?

Узнать больше о клинике и зарегистрироваться просто - на сайте Здорро.

Дополнительный критерий, который поможет вам выбрать специалиста - рейтинг, который зависит от стажа врача и ученой степени: среди специалистов клиники многие - практикующие кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме этого, Smart клиника Здорро дает возможность получить разовую консультацию врача.

При создании Smart клиники Здорро Vodafone поставил задачу - создать первое в Украине полноценное решение, объединяющее телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и в применении искусственного интеллекта. И следующим этапом работы клиники Здорро будет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет людям самостоятельно следить за состоянием своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией.

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Автор: УНИАН