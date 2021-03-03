По словам министра здравоохранения, стратегия борьбы с COVID-19 оказалась достаточно эффективной.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что было сделано в системе здравоохранении за год борьбы с пандемией COVID-19.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусомКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинге. «Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного COVID-19 - 3 марта 2020 года, именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности... За год титанических усилий нам удалось привлечь к борьбе с пандемией 131,5 тыс. врачей, перепрофилировать 542 медицинских учреждения, увеличить количество койко-мест с 12 700, которые теоретически были готовы к борьбе с COVID-19, до 69,5 тыс. коек на сегодняшний день, из которых кислородом обеспечена 59 тыс. 471 койка. Год назад эта цифра была немного меньше, чем 3,5 тыс.», - заявил Степанов.

Он отметил, что у нас сегодня «в строю» находится 6 тыс. 142 аппарата искусственной вентиляции легких, которые задействованы, в том числе, для лечения больных COVID-19.

«За год в Украине мы вернули в строй и вырвали из рук недуга 1 млн 182 тыс. 036 человек, это люди, которые выздоровели. Год назад мощности лабораторных центров всей системы здравоохранения были 200 тестов в сутки, сегодня это количество приближается к 80 тыс. тестов в сутки», - отметил Степанов.

По его словам, стратегия борьбы с COVID-19 оказалась достаточно эффективной.

«Если сравнить Украину с другими странами ЕС, которые имеют гораздо более мощную систему здравоохранения, которые имеют совершенно другой уровень обеспеченности этой системы, которые имеют гораздо больше финансов. В то же время в Украине смертность на 1 млн населения в три раза меньше, чем в Великобритании, в два раза меньше, чем во Франции, Испании, Польши. По этому показателю Украина находится на 35 месте в Европе», - добавил министр.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 7 тыс. 235 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 364 тыс. 705 человек, выздоровели - 1 млн 182 тыс. 036. Кроме того, зафиксировано 26 тыс. 397 летальных случаев.

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Автор: Константин Гончаров