Во Львовской области наблюдается ежедневный рост количества новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того растет процент госпитализаций людей с коронавирусной болезнью.
Читайте такжеВ Минздраве планируют до ноября обеспечить всех граждан доступом к вакцине от коронавирусаОб этом сообщила во время брифинга во Львовской областной госадминистрации главный епидемиолог Львовщины Наталья Иванченко-Тимко.
"За последние 16 дней количество госпитализированных возросло на 35%. На сегодня в больницах области находятся около 1580 пациентов", — рассказала епидемиолог.
По ее словам, наибольшее количество больных находится в Центре легочного здоровья во Львове, передает ТСН.
В связи с ухудшением ситуации в области експерт призвала жителей соблюдать карантинные ограничения и в случае первых симптомов болезни обращаться к семейному врачу.
Новости по теме
- Больницы Львова приняли из Ивано-Франковской области первых пациентов с COVID-19
- В Украине за сутки зафиксировано почти одинаковое количество новых больных коронавирусом и выздоровевших (видео)
- Во Львовской области циркулируют два штамма коронавируса – эпидемиолог
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram