Количество госпитализаций также стремительно увеличилось.

Во Львовской области наблюдается ежедневный рост количества новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того растет процент госпитализаций людей с коронавирусной болезнью.

Читайте такжеВ Минздраве планируют до ноября обеспечить всех граждан доступом к вакцине от коронавирусаОб этом сообщила во время брифинга во Львовской областной госадминистрации главный епидемиолог Львовщины Наталья Иванченко-Тимко.

"За последние 16 дней количество госпитализированных возросло на 35%. На сегодня в больницах области находятся около 1580 пациентов", — рассказала епидемиолог.

По ее словам, наибольшее количество больных находится в Центре легочного здоровья во Львове, передает ТСН.

В связи с ухудшением ситуации в области експерт призвала жителей соблюдать карантинные ограничения и в случае первых симптомов болезни обращаться к семейному врачу.

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Автор: УНИАН