В стационарах больниц Ивано-Франковска с коронавирусом или подозрением на эту болезнь находятся 593 лица, городских жителей – 485, иногородних – 108.

В Ивано-Франковске для больных COVID-19 планируют развернуть 50 коек в областном клиническом кардиологическом центре.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, почему местные власти не могут самовольно ослабят карантинОб этом в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Вчера удалось договориться, что на базе кардиоцентра открываем дополнительные койки. Надеюсь, что сегодня будет соблюдено это обещание, и мы сможем возле Центральной клинической больницы развернуть дополнительных 50 мест, а при необходимости - еще 50 мест», - рассказал он.

Он добавил, что такое решение было согласовано в ходе острой дискуссии с представителями Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По информации Марцинкива, сейчас в стационарах больниц Ивано-Франковска с коронавирусом или подозрением на эту болезнь находятся 593 человека, городских жителей - 485, иногородних - 108.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

2 марта руководитель Управления здравоохранения Ивано-Франковского горсовета Мария Бойко заявила, что больницы города переполнены больными COVID-19, пациентов размещают в коридорах.

За последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировано 640 подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас регион находится в «красной» зоне эпидемической опасности по уровню распространения коронавируса.

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Автор: Светлана Макринская