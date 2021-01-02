Закон разрешает медикам прибывать в течение 10 минут в пределах района обслуживания в случае экстренного вызова.

Чтобы осмотреть больного на COVID-19, медикам нужно подготовиться – например, одеться в защитный костюм. А это занимает время.

Об этом в комментарии ТСН сообщил врач Феликс Лидерман.

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По его словам, большинство таких случаев экстренными не являются: больной какое-то время может сдерживать температуру жаропонижающими.

"Кислород, к счастью, тоже показан далеко не всем. Поэтому если придут одновременно вызов, где будет звучать, например, "плохо с сердцем, умирает" или двусторонняя пневмония с направлением, и свободных бригад не будет, последний вызов может и постоять. Все имеет широкий диапазон и зависит от многих переменных", – рассказал он.

В настоящее время закон разрешает медикам прибывать в течение 10 минут в пределах района обслуживания в случае экстренного вызова, во всех остальных – в течение 20 минут.

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Автор: УНИАН