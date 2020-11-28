Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки возросла еще на 16294. Это очередной антирекорд с начала пандемии в Украине.
Об этом сообщает Минздрав Telegram.
Читайте такжеCOVID-19: На Киевщине может появиться еще восемь госпитальных баз
Коронавирус обнаружено у 689 детей и 631 медика.
28 ноября от осложнений вируса скончались 184 человека, госпитализированы 1639 человек. В то же время 8897 инфицированным удалось выздороветь.
За все время пандемии в Украине заболел 709701 человек, выздоровели 335135 больных. Летальных случаев – 12093.
Где больше всего подтвержденных больных
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram