Больше всего новых больных нашли в Киеве и Днепропетровской области.

Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки возросла еще на 16294. Это очередной антирекорд с начала пандемии в Украине.

Об этом сообщает Минздрав Telegram.

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Коронавирус обнаружено у 689 детей и 631 медика.

28 ноября от осложнений вируса скончались 184 человека, госпитализированы 1639 человек. В то же время 8897 инфицированным удалось выздороветь.

За все время пандемии в Украине заболел 709701 человек, выздоровели 335135 больных. Летальных случаев – 12093.

Где больше всего подтвержденных больных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН