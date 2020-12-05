Сейчас в Украине наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации.

По прогнозу главного врача одного из диагностических центров Львова Тараса Жиравецкого, пандемия COVID-19 пройдется по Украине тремя волнами. Первая уже миновала, вторая – продолжается.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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"Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля", – ответил он.

Следующие 5-6 месяцев медики ожидают спад, что будет сопровождаться уменьшением количества суточных случаев заболевания и госпитализаций.

Сейчас, добавляет Жиравецкий, в Украине наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. К середине лета ситуация с коронавирусом станет легче.

"А потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев", – отметил врач.

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Автор: УНИАН