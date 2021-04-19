Эпидемиолог Наталья Виноград настаивает на применении в Украине ИТ-технологий для отслеживания контактов с инфицированными лицами.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград подчеркнула, что для преодоления пандемии COVID-19 в Украине и мире необходимо эффективно вести эпидемиологический надзор и проводить массовую вакцинацию населения.

Читайте такжеЭксперт ВОЗ прогнозирует, что коронавирус со временем станет сезонным заболеваниемКак передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме в Киеве.

«Мы должны признать, что история человечества нам подарила очень ценный опыт - бороться с такими неуправляемыми и очень серьезными заболеваниями можно с использованием противоэпидемических, обсервационных и карантинных мер. Ничего другого не было. Позже появилась вакцинация. На сегодняшний день мы обладаем двумя очень серьезными стратегиями, которые использует каждое государство в борьбе с COVID-19. Первая - это организация эпидемиологического надзора. Вторая технология, мы об этом сейчас больше говорим, - это вакцинация», - сказала она.

По словам эпидемиолога, базовой стратегией в противодействии пандемии является именно эпидемический надзор.

«На сегодняшний день разработано очень много нового, что позволяет оптимизировать все меры реагирования и управления эпидемическим процессом», - добавила она.

Виноград подчеркнула, что важной составляющей эпиднадзора являются предоставление населению достоверной информации и контроль за выполнением рекомендованного объема мероприятий.

Также она отметила, что во многих государствах для эпиднадзора используют ІТ-технологии, в частности для отслеживания контактов с инфицированными лицами.

«Это дает возможность раннего выявления случаев и для адекватных мер. Отработка каждого случая, каждого центра. Эта составляющая является важной и для прогнозирования, и для реагирования, и для понимания ситуации. И ее очень необходимо внедрять более широко в Украине. Это будет способствовать более быстрому снижению интенсивности эпидпроцесса», - подчеркнула она.

По словам Виноград, второй стратегией в борьбе с пандемией коронавирусной болезни является вакцинация.

«У нас есть приоритетные группы граждан, которым проводят прививки. Это во всем мире. В общем разработаны три технологии, которые очень хорошо себя зарекомендовали на этапе ликвидации оспы на планете. Первая - это технология по группам риска заражения. Вторая - вакцинация наиболее социальных групп населения с охватом до 60%, речь идет о людях трудоспособного возраста», - сказала Виноград.

По ее словам, если Украина получит все законтрактованные партии вакцин, то вакцинация этой категории лиц будет проводиться в конце текущего года.

Третий способ преодоления пандемии - массовая вакцинация, которую сегодня начали только три страны, добавила Виноград.

По ее словам, ни одна страна не отменила противоэпидемические рекомендации для населения.

«Каждый человек отвечает за свое здоровье и должен защищать себя путем соблюдения рекомендованных мероприятий: маски, дистанция», - отметила Виноград.

Коронавирус в Украине

Украине 18 апреля обнаружили 6 тыс. 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тыс. человек, умерли – 40 тыс.

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Автор: Константин Гончаров