Протокол будет обновлен в ближайшее время.

Министерство здравоохранения Украины нарабатывает обновленный протокол оказания помощи беременным с COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.

По ее словам, протокол клинического ведения пациентов с COVID-19 постоянно обновляется.

"Недавно он был обновлен, и мы сейчас работаем над новым обновлением, где будут даны рекомендации по антикоагулянтной терапии у детей. А также важный раздел - это оказание помощи беременным с COVID-19", - сказала Садовьяк.

Она отметила, что такое обновление произойдет в ближайшее время.

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Автор: Надя Пришляк