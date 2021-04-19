С этой целью в этом году в Государственном бюджете заложено 100 млн грн.

Президент Владимир Зеленский выступает за скорейшее создание в Украине лаборатории по разработке вакцин и лекарств.

Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В частности, Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего», - отметил президент.

Вакцина в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2020 года Зеленскому представили результаты доклинических исследований украинского кандидата на вакцину от COVID-19.

26 октября 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинская вакцина от COVID-19 будет разработана примерно за год, если все исследования пройдут успешно.

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Автор: Виктория Гордиенко