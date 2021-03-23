По словам главы Минздрава, риски "постковидного" синдрома растут.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что две трети больных после выздоровления от COVID-19 требуют прохождения дополнительной реабилитации от 3 до 6 месяцев.

Читайте такжеВ Украине от коронавируса вакцинировали почти 122 тысячи человекКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"У нас в связи с этим "британским" штаммом возросли риски "постковидного" синдрома. То есть, люди, которые переболели COVID-19, от 3 до 6 месяцев должны проходить реабилитацию, по сути, лечиться. Их количество составляет сейчас до 70%, то есть две трети больных", - сказал он.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, выздоровели - 1 млн 268 тыс. 886 человек, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431, ПЦР-тестов проведено 7 млн 726 тыс. 035.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил о выявлении в Украине "британского" штамма коронавируса. В процессе секвенирования 20 образцов определено, что два из них, из Ивано-Франковской области, относятся к "британскому" варианту с имеющимися характерными мутациями.

16 марта, по данным Центра общественного здоровья МОЗ, на территориях Винницкой и Закарпатской областей была обнаружена циркуляция мутировавших штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение.

22 марта Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ заявил, что в Киеве и на Прикарпатье обнаружены новые, опасные мутации "британского" штамма коронавируса, комбинация которых, очевидно, вызвала нынешнюю волну эпидемии, и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей.

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Автор: Константин Гончаров