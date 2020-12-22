Украина планирует усилить тестирование на предмет возможного обнаружения нового штамма коронавируса.

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в несколько стран из-за нового штамма коронавирус.Читайте такжеВ Минздраве заверяют, что "британский штамм" коронавируса в Украине не регистрировали (видео)

Об этом во время брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рекомендуем всем при возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса", - подчеркнул он.

По его словам, Украина пока не будет запрещать въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжающих оттуда:

они должны иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от коронавируса (для иностранцев);

иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;

в случае отсутствия теста уйти на 14 дней самоизоляции с приложением "Дій вдома".

Ляшко пообещал, что Украина усилит тестирование на предмет возможного обнаружения нового штамма коронавируса.

"Будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый коронавирус в Украине", - заявил Ляшко.

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Что известно о новом штамме коронавируса

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

14 декабря британские ученые обнаружили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразным, но пока они не нашли подтверждений того, что он приводит к большей смертности.

По данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявленных в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.

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Автор: Ольга Робейко