По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет.

Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Читайте такжеЕсли COVID-19 заболеют 70% украинцев, то смертей будет больше, чем от всех болезней - эксперт из Минздрава

Об этом заявил РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.

До этого Степанов говорил, что Минздрав потребует ввода полного локдауна в Украине при ежедневном обнаружении 30 тысяч больных.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН