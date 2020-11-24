Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.
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Об этом заявил РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.
По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.
"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.
До этого Степанов говорил, что Минздрав потребует ввода полного локдауна в Украине при ежедневном обнаружении 30 тысяч больных.
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