За минувшие сутки COVID-19 в столице выявили почти у 1,5 тыс. человек, зафиксировано 13 летальных случаев.

В Киеве на сегодняшний день зафиксировано более 70 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"В Киеве за минувшие сутки выявили еще 1460 больных COVID-19. 13 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1292 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 70 тыс. 478", - сообщил мэр.

Среди выявленных за минувшие сутки больных: 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 99 девочек от 7 месяцев до 17 лет, а также 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет и 63 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 62 медика.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и в Деснянском районе - 180 случаев", - сообщил Кличко.

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В больницы столицы за минувшие сутки госпитализированы 86 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 тыс. 843 киевлянина.

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Автор: Инна Андалицкая