В столичные больницы вчера госпитализировали 82 человека с коронавирусной болезнью.

COVID-19 в Киеве за минувшие сутки заболели еще 1213 человек, 29 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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«Еще 1213 больных коронавирусом выявили в столице за минувшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 57807», - сообщил Кличко.

Вчера заболели 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 60 девочек от одного до 17 лет и 79 мальчиков от одного до 17 лет.

Заболели, в частности, 66 медиков.

В больницы были госпитализированы 82 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20704 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 315, Соломенском - 179, в Голосеевском и Подольском районах - по 114 случаев", - отметил мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, сегодня в Украине в очередной раз был установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19-выявлено 14580 новых случаев.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 612665 человек; умерли 10813.

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Автор: Виктория Токарева