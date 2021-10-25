Игорь Кондратюк призвал не медлить и делать прививки от коронавируса.

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк обратился к украинцам, которые выступают против прививок от коронавируса.

На своей странице в Facebook он пригрозил банить и удалять всех антивакцинаторов из друзей. Также Кондратюк добавил к сообщению две фотографии - свой архивный снимок из ковидного отделения больницы в марте этого года и фото вакцины, которой иммунизировался в июле.

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"Мои фейсбучные друзья! Опять о наболевшем. Если вы пользуетесь смартфоном, мобильной связью и компьютером, а не пишете на бересте/пергаменте; ездите на авто (автобусах, самолетах, etc.), а не на бричках/подводах; пользуетесь туалетной бумагой, а не подтираетесь лопухами; ваши дети ежедневно утром ходят в школу, а не в лес по грибы и ягоды; живете в домах, а не в мазанках/землянках; другими словами – если вы живете в 21-м веке, то у меня вопрос: почему некоторые из вас поститят бред о вреде вакцинации от COVID-19?",- написал Кондратюк.

Телеведущий также призвал не медлить и делать прививки от коронавируса.

"Хотите, чтобы вас и ваших детей врачи не вытаскивали с того света после заражения коронавирусом – вакцинируйтесь! Не хотите вакцинироваться - обязательно в конце коммента напишите: "хочу быстрее покинуть этот мир, поэтому я - антивакцинатор / ка". Определяйтесь, потому что может быть поздно ... Разум победит! Хорошего дня!", – отметил Кондратюк.

Напомним, в Украине на прошлой неделе сделано более 1,5 млн прививок от COVID-19. Вчера против COVID-19 было вакцинировано 101 331 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 965 тыс. 692 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 989 тыс. 668 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко