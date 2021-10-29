Врач сравнил вакцинацию с медицинской страховкой.

Вопрос о вакцинации от коронавируса стоит в Украине очень остро и даже звучат идеи о принуждении к прививкам. Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался относительно принудительной вакцинации.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Украинской правде

"Представьте себе, что вы покупаете медицинскую страховку. И если заболеете коронавирусом, ваша страховая компания будет оплачивать лечение. Вот вы пришли заключать договор, а вам страховая компания говорит: если вы привиты, платите за страховку тысячу долларов в год, если не привиты – десять тысяч. Все", - отметил врач.

Он высказал мнение, что, если человек не хочет прививаться, то в этом случае государство не обязано его лечить.

Читайте такжеВедущая Наталья Мосейчук в прямом эфире эмоционально зачитала жуткий пост врача о COVID-19 (видео)"Здесь можете мне возразить: если речь идет о государственной медицине, вы меня в любом случае лечить не будете. Я в любом случае буду бегать и покупать лекарства за свои деньги. Так что вы от меня требуете. Когда государство дает вам возможность качественно лечиться в достойных условиях, но взамен требует вакцинацию, – это понятно. Тогда я за. Но сначала надо гарантировать человеку достойные условия оказания медицинской помощи, а потом требовать от него принудительной вакцинации", - объяснил Комаровский.

В то же время он указал, что, если государство не может выполнить эти условия, то властям остается работать на уровне пропаганды.

"Потому что как только вы начнете на людей давить, они начнут еще сильнее сопротивляться. И наши люди заплатят тысячу долларов не за страховку, а за липовую справку о том, что они привиты", - подытожил медик.

Как ранее сообщал УНИАН, доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что ситуация с коронавирусом в Украине выходит из-под контроля. Для ее сдерживания общенациональный локдаун стоило вводить еще в сентябре.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева