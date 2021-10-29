Непривитые дети легко переносят болезнь, однако из-за этого коронавирус победить сложнее, убежден доктор.

Родителям во время пандемии крайне желательно прививать своих детей вакциной от коронавируса, даже если они младше 12 лет.

Такое мнение высказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью Deutsche Welle.

"Прививать однозначно. В первую очередь потому, что дети "убивают" взрослых. Дети могут болеть в легкой форме. А при легкой форме заболевания могут быть проблемы с уровнем образования антител. И именно такие люди, пернесшие болезнь легко и с малым уровнем антител, являются объектами, где происходит мутация вируса", - заявил Комаровский.

Читайте такжеДо 500 трупов в день: Комаровский спрогнозировал мощный скачок COVID-19Он также выразил мнение, что на психике детей локдаун сказался крайне негативным образом.

"Потому что дети нормально не коммуницируют, сидят дома, запираются в комнатах с чипсами и смотрят всякую ерунду в интернете, поэтому не о каком нормальном психическом состоянии речь идти не может. И это серьезная проблема", - подчеркнул врач.

Ранее Комаровский рассказал, как родители могут уберечь своих детей от COVID-19. По словам врача, прежде всего, родители должны соблюдать противоэпидемиологические меры, быть сами вакцинированы и как можно чаще проветривать помещения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус у детей: что стоит знать

Автор: Виолетта Орлова