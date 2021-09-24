По мнению медика, сладости однозначно можно давать тем детям, которые худощавые, непоседы, без проблем с аппетитом, которые много двигаются, занимаются спортом.

Известный украинский врач Евгений Комаровский высказал свое мнение о постоянной дилемме родителей - можно ли давать детям сладости, и не навредит ли это их здоровью.

Комаровский в эфире канала "Украина" признал, что тут действительно есть две стороны медали, а не "как с алкоголем или никотином, где можно сказать категорически - нельзя".

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"Со сладким приходится все время как-то юлить, придумывать условия..." - отметил доктор.

Как подчеркивает Комаровский, сахар и вообще сладости - это чуть ли не самый доступный способ получения удовольствия. И родителям естественно очень трудно отказать малышам в такой радости. В то же время важно понимать, что есть и другие способы осчастливить детей.

"Например, пойти с ними гулять, поехать с сыном на рыбалку - это ведь намного сложнее, чем купить ему конфеты. Тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на то, что сладости - это чуть ли не очень концентрированный источник энергии. Если ребенок получает сладость, то ему надо куда-то эту энергию девать. Если взрослые предлагают ребенку сладости, но при этом создают условия, чтобы дети могли тратить энергию: бегали, прыгали, занимались спортом - то тогда в сладком нет ничего страшного", - рассказал Комаровский.

Однако педиатр считает, что в настоящее время любимые занятия детей не предусматривают трату энергии - они "любят сидеть, погрузившись в экран". При такой ситуации сладости способны привести у детей к определенным рискам для здоровья.

"Это трата эмоциональной энергии, но физическая не тратится никак. Именно сейчас, в XXI веке, сладости становятся особо опасными! Именно использование сладостей, плюс смартфоны - а это сопровождается эпидемией ожирения. Я уже не говорю, что есть еще одна проблема, связанная с употреблением сахара, это пересыхание полости рта плюс сахар - это уже практически готовый кариес", - предупредил Комаровский.

По мнению медика, сладости однозначно можно давать тем детям, которые худощавые, непоседы, без проблем с аппетитом, которые много двигаются, занимаются спортом, и если семья проводит выходной не перед телевизором, а на прогулке.

Ранее Комаровский подробно объяснил, когда нужно вызвать "скорую" ребенку.

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Автор: Виктория Гордиенко