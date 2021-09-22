Евгении Комаровский указал, что вакцинация снижает риск тяжелых последствий.

Доктор Евгений Комаровский ответил антиквацинаторам по поводу прививок. Он указал, что заболевший коронавирусом может заразить других людей.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Комаровский напомнил, что вакцинация снижает риск тяжелых последствий от COVID-19.

"Когда человеку говорят – ты встретишься с вирусом, и у тебя есть риск длительного COVID-19, который будет длиться минимум полгода, ты будешь сходить с ума, у тебя риск примерно 30%. А если ты привьешься, то риск будет только 3%. Человек на уровне логики и здравого смысла, казалось бы, должен согласиться, но говорит – я все равно не хочу", - отметил медик.

Читайте такжеВ Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: за минувшие сутки обнаружили почти 7 тысяч новых инфицированныхПо его словам, человек с коронавирусом может "заразить свою пожилую соседку, своих пожилых родителей".

При этом он провел параллель с нежеланием людей пристегиваться ремнями безопасности в авто или мыть руки после туалета.

"Я действительно глубоко убежден в том, что прививаться надо", - подчеркнул Комаровский.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Автор: Анастасия Горбачева