По мнению доктора, тут поможет принципиальное изменение отношения общества к медицинским работникам.

Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно остановить отток медицинских кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"То положение, в котором находятся... медработники в стране, оно абсолютно, я бы сказал, издевательское. И оно таким есть практически все годы существования нашей страны. И голосуют за это медработники ногами, стремительно покидая страну", - сказал Комаровский.

По его словам, это "один из критериев эффективности политического руководства - эмиграция людей и эмиграция специалистов".

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"На сегодня остановить отток медицинских кадров мы можем только тем, что мы принципиально изменим отношение общества к медицинским работникам... Мы, в принципе, создали "замечательную" модель, что если вы здоровы, то врач умирает с голоду. Врач должен хотеть только одного: чтоб вы исчезли с его глаз как можно быстрее здоровым, а не придумывать вам кучу болезней и получить кучу откатов за продажу лекарств, за назначение и так далее", - отметил доктор.

Он добавил, что эта проблема разрешится только тогда, когда врач в Украине будет "точно такой же, как врач в Польше, в Германии".

"Хотите айтишников нормальных? Наши айтишники потому и нормальные, что наши айтишники получают столько, сколько польские айтишники. Когда у нас врачи будут такие же, как в Польше, у нас все будет то же самое. Просто мы хотим от врачей как в Польше, но нате вам, как у нас", - сказал Комаровский.

Как сообщал УНИАН, реформа первичного звена медицины – семейных врачей и педиатров – полноценно началась в Украине в 2018 году. По результатам исследования "Индекс здоровья" за 2019 год, которое охватило более 10 тысяч респондентов на подконтрольной Украине территории, 73% опрошенных довольны своим семейным врачом и 52% – медицинской помощью в стационаре.

1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап медреформы. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь также будут работать по принципу "деньги за пациентом", как и первое звено. Также должна заработать программа медицинских гарантий – это перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

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Автор: Таня Поляковская