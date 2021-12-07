По словам медика, надо смотреть, фиксируются ли у ребенка частые пробуждения.

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил мысль, действительно ли работающий телевизор вреден для здоровья ребенка.

"Если вы думаете, что из телевизора вылезает какая-то опасная волна, накрывающая несчастного спящего ребенка, и от этого у нее будут проблемы с нервной системой, здоровьем, вы не правы. Работающий телевизор никоим образом не влияет на здоровье спящего ребенка, если он реально не мешает ему спать", – отметил Комаровский в видео на своем YouTube-канале.

По словам медика, надо смотреть, фиксируются ли у ребенка частые пробуждения.

Читайте такжеКомаровский рассказал, стоит ли прививать детей вакциной антиковидной

"Если ребенок просыпается каждые пять минут и плачет, то, конечно, мешает", – добавил он.

Чтобы избегать таких ситуаций, по возможности для ребенка нужно выделить отдельную комнату, чтобы он отдыхал отдельно от родителей.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, можно ли детям давать сладости

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко