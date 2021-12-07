Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил мысль, действительно ли работающий телевизор вреден для здоровья ребенка.
"Если вы думаете, что из телевизора вылезает какая-то опасная волна, накрывающая несчастного спящего ребенка, и от этого у нее будут проблемы с нервной системой, здоровьем, вы не правы. Работающий телевизор никоим образом не влияет на здоровье спящего ребенка, если он реально не мешает ему спать", – отметил Комаровский в видео на своем YouTube-канале.
По словам медика, надо смотреть, фиксируются ли у ребенка частые пробуждения.
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"Если ребенок просыпается каждые пять минут и плачет, то, конечно, мешает", – добавил он.
Чтобы избегать таких ситуаций, по возможности для ребенка нужно выделить отдельную комнату, чтобы он отдыхал отдельно от родителей.
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