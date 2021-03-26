С 1 апреля будущие мамы будут получать бесплатные медицинские услуги по новому пакету.

В Национальной службе здоровья (НСЗУ) рассказали о новом пакете "Ведение беременности в амбулаторных условиях", который начнет работать с 1 апреля.

Читайте такжеВ Украине 1 апреля вырастет тариф на роды и медпомощь новорожденнымКак сообщает прес-служба НСЗУ, в 2021 году в Программе медицинских гарантий предусмотрены все важнейшие виды медицинской помощи на первичном, амбулаторном и стационарном уровнях для того, чтобы женщины заботились о своем здоровье.

"Если у женщины есть жалобы, или семейный врач считает нужным дополнительно обследовать пациентку, он направит к нужному узкому специалисту или на необходимую диагностику. Ежегодные осмотры у гинеколога должны быть обязательными. К гинекологу пациентка имеет право обратиться без направления. Его помощь бесплатная в поликлиниках и женских консультациях, которые заключили договор с Национальной службой здоровья по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". В женской консультации пациентка может бесплатно сдать все анализы и пройти все назначенные врачом-гинекологом обследования, в том числе - скрининг рака шейки матки", - говорится в сообщении.

Также в НСЗУ отметили, что в программе медицинских гарантий-2021 в перечен исследований, которые входят в приоритетные услуги, включены маммография и колоноскопия. Маммографию семейный врач может назначить пациентке после 40 лет, колоноскопию - после 50 лет, а может и раньше, если у пациентки есть жалобы и врач хочет исключить подозрение на онкологическое заболевание. Если же у пациентки есть семейная история болезни, или другие проблемы, стоит поговорить с врачом о диагностике раньше. По направлению врача такие обследования для пациенток являются бесплатным.

Кроме того, согласно рекомендациям ВОЗ, желательно осуществлять проверку зрения и слуха. Семейный врач может создать направление к офтальмологу и отоларингологу даже при отсутствии жалоб.

"Для будущих мам с 1 апреля введен пакет услуг "Ведение беременности в амбулаторных условиях". В него включены постановка на учет по беременности, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группой риска, все необходимые анализы и инструментальные обследования, занятия в «Школе ответственного родительства» с привлечением членов семьи к обучению", - отметили в НСЗУ.

Тариф на медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях составляет 720 грн в месяц. Пациентка имеет право выбирать, где наблюдать беременность, независимо от места регистрации или фактического проживания.

"Что касается медицинской помощи при родах, то с 1 апреля эта услуга остается приоритетной. Женщины могут выбирать роддом, в котором рожать. Место проживания или прописки также не имеет значения. Никаких благотворительных взносов платить не нужно. Не требуется для родов и дополнительное направление, подчеркнули в службе", - заверили в Национальной службе здоровья.

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Автор: Леся Лещенко