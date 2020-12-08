Доктор Евгений Комаровский опроверг, что постоянный прием нестероидных противовоспалительных средств может облегчить течение COVID-19.
Читайте такжеКомаровский раскритиковал народные методы борьбы с коронавирусомОб этом он написал в своем Instagram, отвечая на соответствующий вопрос одной из читательниц.
По словам женщины, ее знакомые одновременно заболели COVID-19. При этом у мужчины диагностирован сахарный диабет и артрит. Однако муж гораздо легче перенес болезнь, чем жена.
«Я очень удивилась, а потом встретила информацию о том, что люди, регулярно принимающие препараты от артрита, например Диклофенак, как тот знакомый, почему-то более устойчивы к этому заболеванию. Действительно ли прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение COVID-19?» – спросила женщина.
В ответ Комаровский пояснил, что это не так: «Если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой. То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет».
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