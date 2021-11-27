Медики в Украине сегодня выживают за счет непосредственной платы от граждан.

Ситуация в системе здравоохранения в Украине угрожает национальной безопасности и нуждается в серьезной поддержке.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский, пишет "Украина 24".

По его словам, в Украине сложилась неблагоприятная ситуация в сфере здравоохранения.

"Ситуация в здравоохранении прямо угрожает национальной безопасности… Огромное количество врачей, которые только называют себя врачами, продолжают издеваться над людьми. Они назначают лекарства с недоказанной эффективностью, зарабатывают деньги на продаже неэффективных лекарств, на процентах от аптекарей, на ком угодно. И ничего с этим сделать не получится до тех пор, пока у нас не будет очень богатый врач, который больше всего на свете боится потерять свою работу", - сказал Комаровский.

По его словам когда-то Украина придет к тому, что врачам нужно будет платить зарплату в две тысячи евро, но пока это произойдет, платить уже будет некому, потому что все уедут на заработки за границу.

"Мы придем к тому, что минимальная зарплата врача составляет 2000 евро, и мы поймем, что мы готовы уже эти 2000 евро платить, но будет уже некому. И тогда у нас будет рынок труда, и к нам приедут врачи из Польши, из Чехии, из Китая, потому что у всех образование одинаковое… А если мы не начнем платить нашим врачам 2000 евро, то мы придем к тому, что мы вынуждены будем платить как в Чехии, как в Словакии, как в Польше - намного больше, чем 2000 евро. Потому что те врачи, которые отсюда уедут и поработают врачами там, они уже сюда не вернутся, они вернутся только на ту зарплату, как там", - сказал Комаровский.

Недостаточный уровень зарплат в Украине приводит к тому, что медперсонал вынужден выживать, превращая свои медицинские навыки в бизнес. По его словам, медики в Украине сегодня выживают за счет непосредственной платы от граждан, потому что того, что платит государство - мало.

"У нас медсестры выживают за счет того, что они ходят по домам и капельницы ставят. Это бизнес, понимаете? У нас на каждом втором приеме говорят - ой, какие-то у вас слабенькие ножки, вам нужен массаж", - отметил Комаровский.

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"Государство не дает этим людям денег, и заставляет их выживать, придумывая опасные методы лечения, неэффективные и вредные… Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу, вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату. Вместо того чтобы он отвечал за каждое свое слово, мы подкармливаем, вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения", - добавил врач.

Как сообщал УНИАН, ранее врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что через шесть лет Украина может столкнуться с дефицитом медицинских кадров из-за их оттока за границу - детей просто будет некому лечить. Он пояснил, что нынешние зарплаты врачей не мотивируют их оставаться в Украине, поэтому они покидают ее. Тодуров также рассказал о проблемах в системе подготовки медицинских кадров в Украине.

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Автор: Александр Топчий