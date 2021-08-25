Тодуров говорит, что государство на проблему не реагирует.

Через шесть лет Украина может столкнуться с дефицитом медицинских кадров из-за их оттока за границу - детей попросту будет некому лечить.

Об этом заявил известный украинский врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире канала "Украина 24".

Он пояснил, что нынешние зарплаты врачей не мотивируют их оставаться в Украину, поэтому они покидают ее.

"Как посчитали, чтобы удержать человека в Украине, он должен получать 70% той зарплаты, которую он получает в Чехии, Германии и т.д. Сегодня наши зарплаты не соответствуют этому показателю", - заявил он.

Тодуров также рассказал о проблемах в системе подготовки медицинских кадров в Украине. Сейчас, по его данным, в стране функционирует 15 университетов, но отсутствует государственный заказ.

Читайте такжеЗеленский заявляет, что медицинская реформа в Украине нужна, но она только началась

"Верховная Рада отменила трехлетние отработки в районных центрах. Посмотрите, какие проблемы сейчас в районных центрах. В этом году всего около 200 человек поступило на педиатрию, как и в прошлом году. Все 15 университетов через 6 лет выпустят всего 200 педиатров. Это по 10 педиатров на область. Это вообще ничего. То есть наших детей, моих внуков уже лечить будет некому через 6 лет. И государство абсолютно никак на это не реагирует", - говорит кардиохирург.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован