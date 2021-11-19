Новая модель интернатуры предусматривает распределение тех, кто учился в медуниверситетах, не туда, куда они хотят, а куда нужно системе здравоохранения.

Министерство охраны здоровья с 2022 года вводит новую модель поступления в интернатуру для того, чтобы Украина в случае наступления кризиса не оказалась без специалистов нужных профессий.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. По словам министра, во время эпидемии семейные врачи страдают от перегрузки. В частности, принимают и COVID-больных и обычных пациентов, ведут амбулаторное лечение, проводят рутинную вакцинацию и от коронавируса.

Между тем Минздрав начинает так называемые "мотивации", чтобы привлекать все больше людей в профессию. Речь идет о том, что ведомство будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре учитывая кадровые потребности государства, а также будет утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов.

Читайте такжеЗарплата от 20 тысяч гривен: Арахамия рассказал, сколько будут платить врачам в 2022 году

"Новая модель интернатуры предусматривает распределение тех, кто учился в медуниверситетах, не туда, куда они хотят, а куда нужно системе здравоохранения. Это будет рейтинговая система распределения студентов в интернатуру, а потом на место трудоустройства", - рассказал Ляшко.

Для привлечения большего количества специалистов, правительство прибегает к различным шагам. В частности, к повышению заработной платы и обеспечению жильем.

"С января 2022 года мы поднимаем врачам зарплату - от 20 тыс. грн. Медсестрам - от 13,5 тыс. Далее - обеспечение жильем. Минздрав подписал договор с "Укрфинжитлом" - этим начинаем лизинговую компанию: специалист приехал (на место работы - Ред.), берет в компании квартиру в аренду и инвестирует в свое жилье. Средства по аренде зачисляются в стоимость жилья. Врачам, которые переедут из района в район, Минздрав будет компенсировать эти лизинговые платежи за врача для того, чтобы мотивировать его переезжать", - пояснил Ляшко.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая