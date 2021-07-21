Больше всего больных зарегистрировали в столице. За сутки в Киеве 232 новых инфицированных COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 655 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 37 детей и 18 медработников. Также 13 пациентов умерли от осложнений, а 577 - выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевание вчера была зарегистрирована в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 245 930 случаев инфицирования. Из них 52 769 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 182 502 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 43 503 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 18 151, методом ИФА — 9 082. Также провели 16 270 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране сделали более 11,1 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Сегодня в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса: все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от COVID-19.

За сутки 20 июля 100 тыс. 003 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 60 тыс. 587 людей, полностью иммунизированы - 39 тыс. 416 человек.

Прививки проводилось 654 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 тыс. 830 пунктах прививок и в 69 центрах вакцинации.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 млн 778 тыс. 375 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 1 млн 501 тыс. 291 лицо.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева