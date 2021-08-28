С начала пандемии в Украине заболели 2 282 285 граждан.

По состоянию на утро 28 августа в Украине подтвердили еще 2 082 новых случаи инфицирования коронавирусом, из них 108 детей и 35 медработников.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Telegram.

За минувшие сутки с осложнениями от вируса в больницы были госпитализированы 708 человек. 54 больных умерли, а 1 025 выздоровели.

С начала пандемии в Украине заболели 2 282 285 граждан, из них 2 205 707 выздоровели, а 53 686 умерли.

Читайте такжеКогда появится украинская COVID-вакцина: в Минздраве рассказали подробностиНаибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована 27 августа в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.

Вакцинация в Украине

166 551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 27 августа. Одну дозу получили 57 435 человек полностью иммунизированы – 109 116 человек.

С начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу - 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 536 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 802 596 прививок.

Ранее в Минздраве заявили, что пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021 году, она может длиться еще от двух до пяти лет.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавирус. В марте того же года в Украине стартовал карантин. Ограничительные меры не раз продолжали. Власти решили, что карантин в Украине должен действовать до 1 октября 2021 года.

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Автор: Иван Бойко