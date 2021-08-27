Пандемия коронавируса затянется еще на несколько лет, полагает Кузин.

Пандемия коронавируса COVID-19 точно не закончится в 2021 году, она может продлиться еще от двух до пяти лет.

Пандемия не завершится в этом году, поскольку коронавирус быстро мутирует, каждый месяц становятся известны новые штаммы, рассказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "BBC News Україна".

В то же время он подчеркнул, что наука не стоит на месте, появляются новые вакцины от COVID-19.

"...Это (пандемия – Ред.) будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсального прививки, или лечения... ", – спрогнозировал собеседник.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса. В марте того же года в Украине стартовал карантин. Ограничительные мери не раз продляли. Власти решили, что карантин в Украине должен действовать до 1 октября 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Украине – что нужно знать

В нашей стране по состоянию на 27 августа COVID-19 диагностирован у 2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 пациента, а умерли – 53 632. На протяжении 26 августа вирус нашли у 2 032 человек, а 25-го он был диагностирован у 1 581 человека.

Автор: Екатерина Присяжнюк