Имеющиеся на сегодня исследования свидетельствуют, что больной с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих уже через 8-10 суток после начала клинических проявлений болезни.
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Об этом рассказал врач-анестезиолог Сергей Дубров. Видео с его комментарием обнародовано на верифицированном Минздравом Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
"Научные исследования показывают, что через 8-10 суток после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не заразен, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса", - пояснил специалист.
По его мнению, 10 дней - это тот срок, когда можно говорить, что человек, переболевший, не является контагиозным.
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