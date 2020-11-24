Когда коронавирусный больной уже не рискует заразить окружающих / фото УНИАН

Имеющиеся на сегодня исследования свидетельствуют, что больной с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих уже через 8-10 суток после начала клинических проявлений болезни.

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Об этом рассказал врач-анестезиолог Сергей Дубров. Видео с его комментарием обнародовано на верифицированном Минздравом Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Научные исследования показывают, что через 8-10 суток после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не заразен, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса", - пояснил специалист.

По его мнению, 10 дней - это тот срок, когда можно говорить, что человек, переболевший, не является контагиозным.

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Автор: Дмитрий Захаров