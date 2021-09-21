Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать локдауна.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Кличко отметил, что Киев сейчас является лидером по вакцинации в Украине. Сейчас вакцинировано более 1,6 миллиона человек, а более 800 тысяч из них - уже двумя дозами.

Поэтому, по его убеждению, именно это должно позволить столице избежать локдауна.

Читайте такжеВ Украине хотят ужесточить наказание за фальшивые СOVID-сертификаты для медиковРанее сообщалось, что уже с четверга комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введет по всей Украине желтый уровень эпидопасности.

Напомним, что с 20 сентября в Украине начали действовать новые карантинные нормы.

Коронавирус в Киеве: данные на 20 сентября

В Киеве за минувшие сутки COVID - 19 обнаружили у 183 человек, 4 больных умерли.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском - 53, Шевченковском - 33 и Оболонском районах - 29.

От начала пандемии в Киеве зарегистрировано всего 230 тыс. 262 подтвержденных случая заболевания COVID-19, случаев выздоровления в целом 219 тыс. 233, летальных - 5 тыс. 339.

Автор: Дмитрий Хилюк