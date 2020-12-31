Президент подчеркнул, что китайский препарат не используется для «продвижения чьих-то геополитических амбиций».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контракт на поставку в страну вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

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В своем Telegram-канале глава государства пояснил, что Sinovac – это опытный производитель, который ежегодно производит сотни миллионов доз различных вакцин. Качество этих препаратов признано во всем мире.

«Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина ради жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды», - пояснил Зеленский.

По словам президента, люди получат эту вакцину только после ее официальной регистрации.

«Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе – потому что большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах», - подчеркнул он.

Зеленский считает, что вполне реально получить препарат от Sinovac уже этой зимой.

По его словам, Украина должна получить 1,9 миллиона доз от Sinovac – в дополнение к 8 миллионам доз вакцины по механизму COVAX. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы поставки в рамках COVAX увеличили до 16 миллионов доз. Продолжаются переговоры и с другими производителями перспективных вакцин.

Президент отметил, что достать вакцину сложно, ведь «мир и сейчас находится в том же состоянии чрезвычайной вспышки национального эгоизма, который был спровоцирован еще началом пандемии».

«Посмотрите: все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес. Почти не подтверждая реальными действиями ту сладкую риторику о "совместном выполнении глобальных задач", которой было много в предыдущие десятилетия. Поэтому и неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире», - подытожил он.

Вакцинация против коронавируса

В марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря Степанов заявил, что МЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 минимум 50 % населения Украины (20 млн человек).

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

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Автор: Дмитрий Захаров