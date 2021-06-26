Китай угрожал задержкой поставки вакцин от коронавируса CoronaVac, предназначенных для Украины, если она не прекратит поддерживать призыв ООН по более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН.
Отмечается, что во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 22 июня Украина вместе с более 40 странами присоединилась к заявлению Канады с требованием немедленно предоставить доступ независимым наблюдателям в провинцию Синьцзян.
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Документ призывает Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян: правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в отношении уйгуров и других жителей региона.
Однако уже в четверг 24 июня Украина отозвала свою подпись под этим заявлением. По данным издания, это произошло после предупреждения со стороны китайских властей о том, что они заблокируют запланированную поставку около полумиллиона доз вакцин против COVID-19 в Украину, если это не будет сделано.
В украинском правительстве эту информацию пока не комментировали, так же как и Министерство иностранных дел Китая.
Китайская вакцина для Украины
Украина согласилась закупить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac в китайской компании Sinovac Biotech и в начале мая и уже получила 1,2 миллиона доз.
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