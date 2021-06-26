По данным журналистов, власти Китая сообщили Украине, что заблокирует поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Китай угрожал задержкой поставки вакцин от коронавируса CoronaVac, предназначенных для Украины, если она не прекратит поддерживать призыв ООН по более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН.

Отмечается, что во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 22 июня Украина вместе с более 40 странами присоединилась к заявлению Канады с требованием немедленно предоставить доступ независимым наблюдателям в провинцию Синьцзян.

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Документ призывает Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян: правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в отношении уйгуров и других жителей региона.

Однако уже в четверг 24 июня Украина отозвала свою подпись под этим заявлением. По данным издания, это произошло после предупреждения со стороны китайских властей о том, что они заблокируют запланированную поставку около полумиллиона доз вакцин против COVID-19 в Украину, если это не будет сделано.

В украинском правительстве эту информацию пока не комментировали, так же как и Министерство иностранных дел Китая.

Китайская вакцина для Украины

Украина согласилась закупить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac в китайской компании Sinovac Biotech и в начале мая и уже получила 1,2 миллиона доз.

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Автор: Олег Давыгора