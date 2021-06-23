Американская компания Moderna решила изменения название вакцины от коронавируса, которая до этого совпадала с названием самой компании.
Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств.
Теперь препарат от Moderna будет иметь название Spikevax. О причинах изменения названия Moderna не сообщает.
Вакцина от коронавируса компании Moderna
30 ноября 2020 года американская компания Moderna сообщила, что эффективность его вакцины против коронавирус достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни - 100%.
В начале мая Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. В шорт-лист тогда попали AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer / BioNtech.
ЕМА подтвердило безопасность вакцины Moderna в начале марта. В конце апреля Всемирная организация здравоохранения внесла этот препарат в список рекомендованных вакцин для экстренного использования.
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