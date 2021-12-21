В столице полный курс вакцинации прошли уже 70% взрослого населения.

Киев уже выполнил цель Всемирной организации здравоохранения на 2022 год и национальный план по вакцинации против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова.

Она напомнила, что ВОЗ рекомендует странам до конца этого года вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего - 70%.

"Киев уже выполнил вторую цель ВОЗ на 2022 год для взрослого населения - полностью вакцинировано 70% взрослых. Также здесь выполнен национальный план по вакцинации, которым предусмотрено до конца 2021 года вакцинировать 70% взрослого населения", - рассказала Кузьминова.

По данным KSE, Киев, а также Киевская и Полтавская области остаются лидерами по уровню вакцинации в Украине. Так, на Киевщине полный курс вакцинации прошли 52% населения, первой дозой привили 57%, на Полтавщине эти показатели составляют 48% и 54% соответственно.

Читайте такжеВ Минздраве назвали области, которые не выполняют условия выхода из "красной" зоныВ то же время антилидерами по уровню вакцинации являются Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области. В частности, в Ивано-Франковской области первой дозой привито лишь 36% населения, а обеими - 31%, в Черновицкой - 36% и 33% соответственно, в Закарпатской - 31% и 24% соответственно.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки обнаружили 6029 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 180 медработников.

Также за сутки был госпитализирован 1061 человек; зафиксировано 346 летальных случаев; выздоровели 18850 человек. Проведено 71319 тестирований.

По оценкам KSE, Украина войдет в 2022 год с меньшим уровнем заболеваемости, чем входила в 2021 год.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: