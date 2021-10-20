Мэр столицы призвал горожан вакцинироваться, чтобы избежать самых строгих ограничений в городе.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город на пороге "красной" зоны эпидопасности.

Об этом он написал в Telegram-канале. "Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом - ухудшается ежедневно. За минувшие сутки в Киеве - более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны", - отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений — массовая вакцинация.

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов", - призвал мэр столицы.

Он подчеркнул, что 98% госпитализированных в больницы — это не привитые люди.

"И умирают, в абсолютном большинстве, не вакцинированные пациенты", - отметил Кличко.

инфографика УНИАН инфографика УНИАН

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая