Специалисты министерства ведут переговоры с ведущими клиниками Израиля по организации стажировок для украинских врачей, специализирующихся на трансплантации костного мозга.

Министерство здравоохранения Украины начало плодотворное сотрудничество с ведущими медучреждениями в области трансплантации из Италии, Испании, Израиля, Германии и США.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Чтобы достичь высокого уровня оказания медицинских услуг, кроме развития самой медицинской инфраструктуры, нам важно заимствовать опыт других стран. Именно поэтому мы развиваем направление международного партнерства и имплементируем в Украине лучшие мировые практики, в частности в сфере трансплантации”, — отметил глава Минздрава.

В частности, специалисты Минздрава ведут переговоры с ведущими клиниками Израиля по организации стажировок для украинских врачей, специализирующихся на трансплантации костного мозга. В направлении стажировок и разработки стандартов начато сотрудничество с Испанией, лидирующей в мире по количеству трансплантаций на миллион населения.

“Министерство здравоохранения все активнее сотрудничает с международными партнерами. Благодаря этому мы создаем современные программы подготовки украинских специалистов в сфере трансплантации. Мы начали сотрудничество с Национальной организацией трансплантации Испании, Университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейн (Германия). Уже на следующей неделе мы вместе с этой клиникой организуем немецко-украинский саммит по развитию трансплантации органов в Украине”, — добавил Максим Степанов.

Напомним, в Государственном бюджете Украины на 2021 год расходы на трансплантацию органов и тканей увеличены до 502 млн грн.

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Автор: УНИАН