По словам врача, эпидемиологическую ситуацию будет определять штамм вируса, который будет распространяться в Украине.

Введение карантинных ограничений в Украине помогло сдержать эпидемию коронавируса, но в случае стремительного распространения новых штаммов COVID-19 возможны более жесткие меры.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" эпидемиолог Наталья Виноград. Она считает, что последние карантинные ограничения "сработали адекватно".

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"Сработало несколько хороших для нас факторов, и один из них — правильно выбранная тактика для противоэпидемической защиты. Мы дважды заходили в довольно специфический карантин, который использовался в других государствах, и заходили без жестких ограничений, потому что так позволяла эпидемическая ситуация. Карантин выходного дня тогда и зимних праздников сейчас сработали адекватно", — сказала она.

По словам врача, эпидемиологическую ситуацию будет определять штамм вируса, который будет распространяться в Украине.

"Никто не знает, как будет дальше распространяться, но, по данным ВОЗ, новый британский штамм будет распространяться планетарно, то есть зайдет и в Украину и тогда, возможно, придется вносить определенные изменения и более жесткие вмешательства. Но у нас есть не только британский, есть и немецкий, и бразильский, американский. Никто не останавливал потоки людей по планете, какой из вариантов к нам придет, тот и будет определять эпидемическую ситуацию", — сказала она.

Новые штаммы коронавируса COVID-19

19 декабря 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в Украине уже есть случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса. По его словам, Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И благодаря тому, что у его пациента чешские медики обнаружили новый штамм, ему удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования людей новым вариантом вируса.

10 января Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

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Автор: Андрей Василюк