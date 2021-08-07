Сейчас власти не планируют вводить локдаун с сентября, а будут соблюдать адаптивный карантин.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о намерении оттянуть возможное возвращение к жесткому карантину на максимально отдаленный срок.

Об этом Кузин сказал в интервью Радио Свобода.

"По отношению к очередному локдауну мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин – это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, в соответствии с ними внедрять противоэпидемиологические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленный срок", – подчеркнул Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения. Впрочем, Кузин отвергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

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"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемической ситуации... Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшение эпидемической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", – заявил главный санврач.

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Автор: Виталий Саенко