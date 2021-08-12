Доктор Комаровский, в частности, объяснил, как избавиться от занозы, которая полностью вошла в кожу.

Кандидат медицинских наук – педиатр Евгений Комаровский, поделился, как правильно вытащить занозу из пальца.

Для того, чтобы извлечь занозу, стоит использовать пинцет, медицинскую иглу (та, которая на шприце) или ногти, поделился медик на своей странице в Instagram.

Врач подчеркнул, что предметы, которые используют во время извлечения заноз, должны быть стерильными. Их можно продезинфицировать спиртом или раствором йода. Предметы также можно подержать над пламенем или опустить в кипяток.

Как избавиться от занозы – советы от доктора Комаровского:

Занозу должен вытаскивать тот, у кого меньше всех дрожат руки;

Должно быть нормальное освещение. Под рукой должно быть все, что понадобится для удаления занозы;

Если есть мелкие занозы – используйте увеличительное стекло;

Если заноза торчит из раны – удалите ее, а потом все обработайте (промойте, намыльте, протрите спиртовым раствором йода). Оптимальный вариант – налить на рану раствор, предназначенный для дезинфекции;

Занозу, которая торчит, нужно вытаскивать под тем же углом, под которым она вошла в кожу;

Если заноза полностью вошла в кожу – освободите ее кончик игрой, а потом достаньте продезинфицированными ногтями или пинцетом;

Перед тем, как освобождать кончик занозы иглой, опустите поврежденное место в теплую воду и продержите там на протяжении нескольких минут;

Обработайте рану – заклейте бактерицидным лейкопластырем.

"…Если вы не можете удалить занозу – это однозначный повод для обращения за медицинской помощью. Перед тем как отправляться к врачу, воспользуйтесь дезинфицирующим раствором или спиртовым раствором йода и накройте занозу бактерицидным пластырем", – посоветовал врач.

Евгений Комаровский является одним из самых известных врачей Украины. Комаровский родился в Харькове 15 октября 1960 года, окончил Харьковский медицинский институт.

Работал в харьковской областной детской инфекционной больнице, был врачом в реанимации. Позже руководил инфекционным отделением медучреждения.

Потом Комаровский консультировал пациентов в частной клинике. В 2006 году врач открыл свою клинику.

Медик также ведет передачу "Школа доктора Комаровского". У врача есть канал в YouTube под названием "Доктор Комаровский", на него подписаны свыше 3 млн пользователей.

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Автор: Екатерина Присяжнюк