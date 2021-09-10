Такой аксессуар необходим людям, которые много работают за компьютером

Существует мнение, что очки для компьютера нужны только тем людям, которые работают в офисе или дома, постоянно взаимодействуя с монитором. Это правда, но лишь отчасти. УНИАН подробно расскажет, какие бывают очки, как их выбрать, в каких случаях без них можно обойтись, а в каких - нет.

Ранее мы делились информацией о том, сколько зарабатывает программист в Украине - человек, который тоже, скорее всего, пользуется аксессуаром, о котором мы сегодня поговорим.

Нужно ли носить очки для компьютера - кому они необходимы

Врачи-офтальмологи считают, что такой девайс можно приобрести, если вы:

беспрерывно работаете за компьютером с текстами, таблицами, графиками или мелкими деталями;

проводите за экраном монитора более 4 часов в день;

смотрите фильмы перед сном (акцент на фразе "перед сном");

выполняете действия, перечисленные выше, но с телефона.

Очки для компьютера не нужны людям, которые посвящают работе за ноутбуком 2-3 часа в день или меньше. Без них также могут обойтись и те, кто пользуется компьютером ситуативно, периодически поглядывая в монитор - например, работники складов, когда данные в системе нужны только для оформления накладной, а вся остальная работа выполняется без компьютерной техники.

Люди, которые работают дизайнерами, очки для компьютера купить могут, но им не понравится - цвета и оттенки искажаются, что недопустимо для такой деятельности.

Что такое очки для компьютера и в чем их преимущество

Любые очки, в том числе и компьютерные, состоят из оправы и линзы. Оправа может быть какой угодно - на ваш вкус, а вот особенности линзы делят очки на несколько категорий:

имиджевые - так называемые "нулевки", в которых линза никаким эффектом не обладает;

для зрения - те, что необходимы людям с нарушениями зрения;

компьютерные - в которых линза защищает глаз от синего спектра экрана.

Появление компьютерных очков никогда бы не произошло, если бы не два фактора:

Абсолютно все источники света, в том числе компьютеры и смартфоны, излучают свет синего спектра, а он вреден для глаз. Нюанс в том, что синий цвет близок к фиолетовому - тоже вредному. Но человек естественным образом защититься от него не может, это не предусмотрено эволюцией, так как в природе синий или фиолетовый свет не встречается. Всё, что мы видим - это отраженный свет. Единственная опасность - солнце, поэтому и говорят, что на солнце смотреть нельзя.

Глаза нуждаются в смене фокусировки. Единственная мышца в теле человека, которая расслабляется, когда движется - это глазная. Работая за компьютером, мы постоянно смотрим в одну и ту же плоскость, практически не меняя направление взгляда. Соответственно, мышцы глаз находятся в напряжении и не расслабляются.

Как выбрать очки для компьютера - виды аксессуаров

Всего существует два типа линз и, соответственно, очков:

Blue Blocker - наиболее популярная модель, по названию можно понять функциональность - линза блокирует синий свет экрана. Какое-то время назад такие очки выпускали с желтыми линзами, потому что никаких других не было. Цвет выбран не просто так - желтый оттенок считается естественным светофильтром и отсекает синий.

Читайте такжеКак починить очки: простые способы домашнего ремонтаБлагодаря развитию технологий сейчас в продаже можно встретить модели с желтыми линзами, но не цветовыми, а спектральными. Суть цветовых заключается в том, что сама линза будет прозрачной или с легким оттенком синего, а, надевая очки, вы увидите желтый цвет.

Принцип действия простой: чем насыщеннее тонировка - тем больше защита. Спектральные модели действуют иначе - они практически не меняют оттенок. Разницу заметит только дизайнер, которому важно отличать 100 оттенков синего.

Итого, очки типа Blue Blocker бывают двух видов:

те, что отсекают весь синий спектр - они дешевле и носить их можно не более 8 часов;

те, что отсекают лишь часть синего спектра - цена их выше, но такую модель можно носить постоянно.

Разгрузочные линзы - необходимы, чтобы избежать напряжения глаз от фокусировки на одной плоскости. Суть в том, что в таких очках к линзе внизу добавляют 0.5 диоптрии.

Рассмотрим на примере человека с хорошим зрением:

Зрение у вас нулевое, вы работаете за компьютером в очках с разгрузочными линзами. Что происходит: глаз смотрит через зону с нормальной диоптрией, когда ваш взгляд направлен вверх экрана. Но как только вы опускаете его вниз - глаз попадает в зону с дополнительной диоптрией. Этот факт заставляет глаза менять фокусировку, чтобы наладить четкость изображения. Благодаря такому изобретению ваши глаза не устают и не находятся в постоянном напряжении.

Кстати, разгрузочные линзы идеально подходят людям с близорукостью.

Почему нельзя смотреть в телефон перед сном

Мы не зря в начале статьи упомянули пункт со смартфоном перед сном, с помощью которого вы листаете ленту в социальных сетях или смотрите фильмы. Дело в том, что синий свет смартфона приближен к фиолетовому диапазону, а значит, вреден для зрения. Сам цвет влияет на ритмы человека, поэтому, если организм недополучает или, наоборот, перенасыщается синим цветом, могут быть проблемы со сном.

Так что, если вы перед сном долго смотрите в экран смартфона, а потом не можете заснуть, знайте - это всё от избытка синего цвета.

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Автор: Кристина Кащавцева