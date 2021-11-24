Кабинет министров принял решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах эпидемической опасности.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время заседания правительства с доработками.
Читайте такжеСоздал фейковую "Дию" для наживы на поддельных COVID-сертификатах: в Николаеве "отличился" 15-летний парень"Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", — сказал, открывая заседание Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль перед принятием решения.
Принятые изменения, как объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, будут предусматривать, что и на "желтом" уровне эпидемической опасности общественные заведения, заведения культуры, спортзалы, рестораны и т.п. смогут работать при условии вакцинации от коронавируса всего персонала по крайней мере одной дозой или наличия отрицательного теста или сертификата об выздоровлении.
"Это же правило касается и приема посетителей... Также изменен срок действия "желтого" сертификата (о подтверждении вакцинации одной дозой): он будет составлять 30 дней вместо 120 дней, которые были ранее", — объяснил Ляшко.
Кроме того, он подчеркнул, что представители заведений должны не просто спрашивать у посетителей о наличии сертификата или проверять его визуально, а должны считывать QR-код с помощью смартфона.
"Для считывания не нужны дополнительные приложения или средства, достаточно своим приложением "Дия" считать QR-код", — объяснил Ляшко.
Он также подчеркнул, что штраф за ненадлежащую проверку и нарушение условий от 34 до 170 тысяч грн.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки зафиксировали 14 325 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1183 ребенка и 287 медработников.
Также за сутки было госпитализировано 4077 человек; зафиксировано 595 летальных случаев; выздоровели – 29 044 человека.
В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека. С начала кампании по вакцинации проведено 23 млн 225 тыс. 814 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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