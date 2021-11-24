Общественные учреждения, заведения культуры, спортзалы, рестораны и т.д. смогут работать при условиивакцинации от коронавируса всего персонала по крайней мере одной дозой или наличия отрицательного теста или сертификата об выздоровлении.

Кабинет министров принял решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время заседания правительства с доработками.

Читайте такжеСоздал фейковую "Дию" для наживы на поддельных COVID-сертификатах: в Николаеве "отличился" 15-летний парень"Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", — сказал, открывая заседание Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль перед принятием решения.

Принятые изменения, как объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, будут предусматривать, что и на "желтом" уровне эпидемической опасности общественные заведения, заведения культуры, спортзалы, рестораны и т.п. смогут работать при условии вакцинации от коронавируса всего персонала по крайней мере одной дозой или наличия отрицательного теста или сертификата об выздоровлении.

"Это же правило касается и приема посетителей... Также изменен срок действия "желтого" сертификата (о подтверждении вакцинации одной дозой): он будет составлять 30 дней вместо 120 дней, которые были ранее", — объяснил Ляшко.

Кроме того, он подчеркнул, что представители заведений должны не просто спрашивать у посетителей о наличии сертификата или проверять его визуально, а должны считывать QR-код с помощью смартфона.

"Для считывания не нужны дополнительные приложения или средства, достаточно своим приложением "Дия" считать QR-код", — объяснил Ляшко.

Он также подчеркнул, что штраф за ненадлежащую проверку и нарушение условий от 34 до 170 тысяч грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки зафиксировали 14 325 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1183 ребенка и 287 медработников.

Также за сутки было госпитализировано 4077 человек; зафиксировано 595 летальных случаев; выздоровели – 29 044 человека.

В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека. С начала кампании по вакцинации проведено 23 млн 225 тыс. 814 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Леся Лещенко, Марта Гичко