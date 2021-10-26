Врач советует нормальное питание и спорт.

Чтобы усилить свой иммунитет, украинцы должны меньше учитывать негатив и следить за своим питанием.

Об этом в эфире "Украина 24" сказала доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

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"Первое - не надо считать, что все такие "страшные и иммунодефицитные". Нет. Здоровые, молодые люди, которые пережили все эти опасные периоды пубертатного жизни, они нормальные, у них хороший иммунитет. А что для иммунитета надо? Меньше смотреть телевизор и в стресс себя вводить. Нормальное питание, физкультура, спорт, даже ходить. По крайней мере пытаться это делать", - сказала она.

Ранее врач, доктор медицинских наук из Львова Наталия Матолнец заявила, что иммунитет от перенесенной короновирусной болезни не защищает от других штаммов COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко